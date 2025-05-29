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В Башкирии новорожденный скончался от ожогов, полученных феном

В Башкирии новорожденный скончался от ожогов, полученных феном

09:14, 29 май 2025

В башкирском Октябрьском скончался 20-дневный младенец, пострадавший при возгорании в квартире 26 мая. Об этом сообщили в МЧС республики.

Трагедия случилась, когда отец оставил работающий фен в детской кроватке. Устройство перегрелось и загорелось. Пламя потушили быстро, однако ребенок успел получить критические ожоги третьей и четвертой степени.

В момент происшествия дома находились только папа с новорожденным. Мать с остальными детьми отправилась в детский сад. Медики боролись за жизнь малыша несколько дней, но спасти его не удалось.

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти младенца. Ведется проверка обстоятельств трагедии.

Ранее 86-летняя жительница Октябрьского погибла на кухне от возгорания одежды. Спасатели обнаружили тело пенсионерки после сигнала дочери, которая не могла дозвониться до матери.

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Рабочий погиб от удара током на стройплощадке в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском несчастный случай
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