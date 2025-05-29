Подросток получил ожоги при пожаре в гараже в Башкирии

21:56, 29 май 2025

В Стерлитамаке произошло возгорание в гараже, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя охватило шлакоблочный гараж площадью 48 квадратных метров на улице Депутатской. Внутри строения сгорел автомобиль "Ниссан Тиана". Огнеборцы ликвидировали возгорание. Несовершеннолетний получил незначительные ожоги и отказался от госпитализации.

Ранее в Стерлитамаке при пожаре в частном доме на улице Полевой погибли двое человек. Огонь охватил 200 квадратных метров, причины возгорания выясняются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ