Подросток получил ожоги при пожаре в гараже в Башкирии
21:56, 29 май 2025
В Стерлитамаке произошло возгорание в гараже, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Об инциденте сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
Пламя охватило шлакоблочный гараж площадью 48 квадратных метров на улице Депутатской. Внутри строения сгорел автомобиль "Ниссан Тиана". Огнеборцы ликвидировали возгорание. Несовершеннолетний получил незначительные ожоги и отказался от госпитализации.
Ранее в Стерлитамаке при пожаре в частном доме на улице Полевой погибли двое человек. Огонь охватил 200 квадратных метров, причины возгорания выясняются.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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