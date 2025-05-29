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Завуч уфимской школы погибла в ДТП с мамой и племянником по дороге на похороны

Завуч уфимской школы погибла в ДТП с мамой и племянником по дороге на похороны

22:03, 29 май 2025

Вечером 27 мая в Сызранском районе Самарской области произошла смертельная авария, унесшая жизни трех человек. Об этом сообщила прокуратура региона.

Трагическое столкновение случилось около 14:43 на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от поселка Сборный. Грузовик «Мерседес» столкнулся с легковым автомобилем «Форд». Все пассажиры легковушки скончались на месте происшествия, водитель большегруза получил травмы и был госпитализирован.

Как стало известно изданию «КП-Уфа», погибшими оказались 59-летняя Татьяна Краснова, работавшая заместителем директора по учебной работе в школе №157 Уфы, ее 79-летняя мать и племянник, который управлял автомобилем. Семья направлялась в Самарскую область для участия в похоронах родственника.

Кадры с места происшествия демонстрируют масштабы трагедии - легковой автомобиль был практически уничтожен при ударе. Сила столкновения была настолько велика, что двигатель машины оторвало и отбросило в сторону. Выжить при таких повреждениях было невозможно.

Причины и детали аварии предстоит установить сотрудникам дорожной полиции Самарской области. Расследование взято под личный контроль областной прокуратурой.

Татьяна Анатольевна Краснова была известной и уважаемой фигурой в образовательной среде микрорайона Инорс. Свыше трех десятилетий она посвятила работе в сфере образования. Начинала карьеру преподавателем младших классов, затем работала логопедом и в итоге заняла должность заместителя руководителя учебного заведения.

Весть о трагедии глубоко потрясла педагогическое сообщество и жителей района. В социальных сетях и мессенджерах появились сотни сообщений с выражением соболезнований от коллег, бывших воспитанников и их родителей. 28 мая в стенах школы №157 был организован мемориал в память о погибшем педагоге.

Местные жители характеризуют Татьяну Анатольевну как выдающегося специалиста. Она активно занималась организацией образовательных поездок, регулярно возила школьников на экскурсии в различные города России. Коллеги отмечают ее любовь к путешествиям и стремление расширять кругозор учеников.

Бывшие воспитанники с теплотой вспоминают свою наставницу. Они подчеркивают ее требовательность в сочетании со справедливостью и человечностью. Многие отмечают, что спустя годы помнят ее голос, манеру общения и профессиональный подход.

Особенно трогательные слова написала коллега погибшей, также работающая в школе №157. Она поделилась фотографией, сделанной во время выпускного в начальных классах, где Татьяна Анатольевна передавала ей классное руководство. Педагог назвала ее мудрой женщиной, всегда готовой поддержать советом, профессионалом высочайшего уровня и любимой коллегой.

Церемония прощания с Татьяной Красновой назначена на 31 мая в 11:00.

Ранее в Уфе Honda Civic сбила школьника на пешеходном переходе на улице Мушникова. Ребенок госпитализирован с множественными травмами, ведется расследование.

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В Башкирии водитель погиб при опрокидывании машины

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В Башкирии водитель погиб при опрокидывании машины
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети/прокуратура Самарской области
Теги: ДТП Уфа
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