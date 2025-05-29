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12-летний велосипедист погиб в ДТП под Уфой

12-летний велосипедист погиб в ДТП под Уфой

22:09, 29 май 2025

В селе Шамонино произошла смертельная авария с участием ребенка. По данным очевидцев в соцсетях, автомобилист смертельно травмировал школьника на двухколесном транспорте.

Инцидент случился на улице Луговой. Подросток внезапно выехал на дорогу и попал под колеса машины. Медики не успели оказать помощь пострадавшему.

Выяснилось, что жертва не являлась жителем населенного пункта, а находилась здесь у родни. ГИБДД официально не прокомментировала происшествие.

Ранее смертельная авария произошла на М-5 в Уфимском районе — автомобиль врезался в стоящий грузовик и загорелся. Следователи выясняют причины ДТП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе дтп в Уфимском районе
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