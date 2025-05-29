12-летний велосипедист погиб в ДТП под Уфой

22:09, 29 май 2025

В селе Шамонино произошла смертельная авария с участием ребенка. По данным очевидцев в соцсетях, автомобилист смертельно травмировал школьника на двухколесном транспорте.

Инцидент случился на улице Луговой. Подросток внезапно выехал на дорогу и попал под колеса машины. Медики не успели оказать помощь пострадавшему.

Выяснилось, что жертва не являлась жителем населенного пункта, а находилась здесь у родни. ГИБДД официально не прокомментировала происшествие.

Ранее смертельная авария произошла на М-5 в Уфимском районе — автомобиль врезался в стоящий грузовик и загорелся. Следователи выясняют причины ДТП.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Завуч уфимской школы погибла в ДТП с мамой и племянником по дороге на похороны

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети