12-летний велосипедист погиб в ДТП под Уфой
22:09, 29 май 2025
В селе Шамонино произошла смертельная авария с участием ребенка. По данным очевидцев в соцсетях, автомобилист смертельно травмировал школьника на двухколесном транспорте.
Инцидент случился на улице Луговой. Подросток внезапно выехал на дорогу и попал под колеса машины. Медики не успели оказать помощь пострадавшему.
Выяснилось, что жертва не являлась жителем населенного пункта, а находилась здесь у родни. ГИБДД официально не прокомментировала происшествие.
Ранее смертельная авария произошла на М-5 в Уфимском районе — автомобиль врезался в стоящий грузовик и загорелся. Следователи выясняют причины ДТП.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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