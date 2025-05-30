Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии девушку жестоко избили на улице из-за розовых волос

В Башкирии девушку жестоко избили на улице из-за розовых волос

21:34, 30 май 2025

В Стерлитамаке произошло нападение на 21-летнюю девушку из-за необычного цвета причёски. Инцидент случился ночью 30 мая, когда молодая женщина возвращалась после рабочей смены. О происшествии сообщил правозащитник Дмитрий Черкасов.

Елизавета работает бариста в местном кафе и тем вечером направлялась домой после трудового дня. На её пути встретились две незнакомки, одна из которых высказала оскорбление в адрес розовой причёски девушки, назвав её неприличным словом.

Пострадавшая отреагировала эмоционально, показав неприличный жест, после чего стороны разошлись. Однако конфликт на этом не завершился - агрессивные женщины вернулись с претензиями к Елизавете. Понимая, что ситуация накаляется, девушка достала мобильный телефон и начала видеозапись в переписке со знакомым для фиксации возможных нарушений.

Заметив съёмку, нападавшие потребовали прекратить запись и удалить материал. Елизавета попыталась урегулировать конфликт мирным способом, предложив разойтись после взаимных неприятностей. Однако женщины проигнорировали попытки примирения.

Агрессивно настроенные горожанки выхватили устройство из рук потерпевшей, попытались скрыться с ним, а затем выбросили гаджет в растительность. Когда Елизавета наклонилась за телефоном, на неё обрушились удары.

"Сопротивлялась как могла, но силы были неравными. После длительной рабочей смены я была истощена физически", - рассказывает пострадавшая.

Физическое воздействие продолжалось несколько минут. Мимо места происшествия проезжали автомобили, случайные прохожие фиксировали избиение на камеры смартфонов с различных позиций, однако никто не предпринял попыток вмешательства или вызова правоохранительных органов.

Ситуацию изменило появление группы молодых людей на электротранспорте. Они заинтересовались происходящим и начали требовать объяснений от нападавших. Увидев защитников, Елизавета не смогла сдержать эмоций. Парни попытались удержать агрессивных женщин, посоветовав потерпевшей немедленно покинуть место конфликта.

В суете девушка потеряла обувь, а защитники не смогли полностью контролировать ситуацию - одна из нападавших успела нанести ещё один толчок. Нападавшие продолжали попытки завладеть телефоном с компрометирующими записями, но Елизавете удалось скрыться.

На следующее утро пострадавшая обратилась в больницу для документирования телесных повреждений. Ей предстоит пройти специализированную экспертизу. Девушка подала официальное обращение в правоохранительные органы.

Адвокат Дмитрий Черкасов сообщил о намерениях следственных структур инициировать уголовное производство. Дополнительно стало известно, что отец пострадавшей участвует в специальной военной операции.

Представители МВД Башкирии прокомментировали ситуацию, отметив выдачу направления на судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно изымаются записи систем видеонаблюдения и устанавливаются личности всех участников инцидента для принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее в Стерлитамаке 14-летний подросток получил ожоги при пожаре в гараже на улице Депутатской. Огонь уничтожил автомобиль Nissan Tiida, пострадавший отказался от госпитализации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Выяснились подробности избиения 17-летней девушки сверстницей в Башкирии

Читайте также:

Выяснились подробности избиения 17-летней девушки сверстницей в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: Дмитрий Черкасов
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке драка
Читайте также

Телефон отключен, связь потеряна: волонтёры просят помощи в поисках 15-летней уфимки
Происшествия в Башкирии
Телефон отключен, связь потеряна: волонтёры просят помощи в поисках 15-летней уфимки
В Башкирии парень заступился за девушку и получил два удара ножом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии парень заступился за девушку и получил два удара ножом
В Башкирии похоронили 18-летнюю девушку, которая погибла в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии похоронили 18-летнюю девушку, которая погибла в ДТП
В Башкирии ищут 15-летнюю Анну Васильеву
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ищут 15-летнюю Анну Васильеву


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен