В Башкирии девушку жестоко избили на улице из-за розовых волос

21:34, 30 май 2025

В Стерлитамаке произошло нападение на 21-летнюю девушку из-за необычного цвета причёски. Инцидент случился ночью 30 мая, когда молодая женщина возвращалась после рабочей смены. О происшествии сообщил правозащитник Дмитрий Черкасов.

Елизавета работает бариста в местном кафе и тем вечером направлялась домой после трудового дня. На её пути встретились две незнакомки, одна из которых высказала оскорбление в адрес розовой причёски девушки, назвав её неприличным словом.

Пострадавшая отреагировала эмоционально, показав неприличный жест, после чего стороны разошлись. Однако конфликт на этом не завершился - агрессивные женщины вернулись с претензиями к Елизавете. Понимая, что ситуация накаляется, девушка достала мобильный телефон и начала видеозапись в переписке со знакомым для фиксации возможных нарушений.

Заметив съёмку, нападавшие потребовали прекратить запись и удалить материал. Елизавета попыталась урегулировать конфликт мирным способом, предложив разойтись после взаимных неприятностей. Однако женщины проигнорировали попытки примирения.

Агрессивно настроенные горожанки выхватили устройство из рук потерпевшей, попытались скрыться с ним, а затем выбросили гаджет в растительность. Когда Елизавета наклонилась за телефоном, на неё обрушились удары.

"Сопротивлялась как могла, но силы были неравными. После длительной рабочей смены я была истощена физически", - рассказывает пострадавшая.

Физическое воздействие продолжалось несколько минут. Мимо места происшествия проезжали автомобили, случайные прохожие фиксировали избиение на камеры смартфонов с различных позиций, однако никто не предпринял попыток вмешательства или вызова правоохранительных органов.

Ситуацию изменило появление группы молодых людей на электротранспорте. Они заинтересовались происходящим и начали требовать объяснений от нападавших. Увидев защитников, Елизавета не смогла сдержать эмоций. Парни попытались удержать агрессивных женщин, посоветовав потерпевшей немедленно покинуть место конфликта.

В суете девушка потеряла обувь, а защитники не смогли полностью контролировать ситуацию - одна из нападавших успела нанести ещё один толчок. Нападавшие продолжали попытки завладеть телефоном с компрометирующими записями, но Елизавете удалось скрыться.

На следующее утро пострадавшая обратилась в больницу для документирования телесных повреждений. Ей предстоит пройти специализированную экспертизу. Девушка подала официальное обращение в правоохранительные органы.

Адвокат Дмитрий Черкасов сообщил о намерениях следственных структур инициировать уголовное производство. Дополнительно стало известно, что отец пострадавшей участвует в специальной военной операции.

Представители МВД Башкирии прокомментировали ситуацию, отметив выдачу направления на судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно изымаются записи систем видеонаблюдения и устанавливаются личности всех участников инцидента для принятия соответствующих процессуальных решений.

Ранее в Стерлитамаке 14-летний подросток получил ожоги при пожаре в гараже на улице Депутатской. Огонь уничтожил автомобиль Nissan Tiida, пострадавший отказался от госпитализации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Дмитрий Черкасов