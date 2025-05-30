Школьник чуть не утонул, пытаясь переплыть реку в Башкирии
21:55, 30 май 2025
В Стерлитамаке произошёл инцидент с 15-летним подростком на реке Ашкадар, сообщают местные источники.
Юноша попытался доплыть с оборудованного пляжа на другой берег, но силы покинули его посередине водоёма. Товарищи оперативно среагировали на происходящее и вытащили тонущего из воды. Медики доставили пострадавшего в медучреждение для осмотра.
Ранее в Куюргазинском районе Башкирии утонула девочка 7 лет. Спасатели обнаружили тело ребёнка в реке Тугузтемир возле деревни Ямангулово.
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Автор: Семен Подгорный
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