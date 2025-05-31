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Житель Башкирии утонул в реке Деме

Житель Башкирии утонул в реке Деме

12:15, 31 май 2025

В Альшеевском районе Башкирии зафиксирован очередной несчастный случай на водоеме. 30 мая в реке Деме погиб местный житель, сообщили представители МЧС республики.

Тело мужчины обнаружили спасательные службы в реке возле села Кармышево. На территорию происшествия выехала следственная бригада для проведения необходимых процедур и установления всех обстоятельств случившегося.

Детали инцидента в настоящее время выясняются компетентными органами.

Ранее в Альшеевском районе случайные прохожие спасли двоих детей из горящей квартиры, разбив окно и эвакуировав малышей через подоконник. Пожар начался из-за детских игр с огнём

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В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе смерть на воде
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