В Башкирии женщина погибла после пожара в квартире
19:08, 31 май 2025
В республике Башкортостан произошёл смертельный пожар. Трагедия случилась в ночь на 31 мая в населённом пункте Краснохолмский, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.
Возгорание началось в комнате квартиры на первом этаже жилого дома. Помещение быстро заполнилось дымом и продуктами горения. Прибывшие спасатели извлекли из охваченного огнём жилища 69-летнюю жительницу, однако врачи зафиксировали её смерть.
Ранее в Калтасинском районе разоблачили муниципальную служащую, которая 5 лет работала в администрации района по поддельному диплому. Женщина даже получила повышение до обнаружения подлога.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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