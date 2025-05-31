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В Башкирии женщина погибла после пожара в квартире

В Башкирии женщина погибла после пожара в квартире

19:08, 31 май 2025

В республике Башкортостан произошёл смертельный пожар. Трагедия случилась в ночь на 31 мая в населённом пункте Краснохолмский, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.

Возгорание началось в комнате квартиры на первом этаже жилого дома. Помещение быстро заполнилось дымом и продуктами горения. Прибывшие спасатели извлекли из охваченного огнём жилища 69-летнюю жительницу, однако врачи зафиксировали её смерть.

Ранее в Калтасинском районе разоблачили муниципальную служащую, которая 5 лет работала в администрации района по поддельному диплому. Женщина даже получила повышение до обнаружения подлога.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия в Калтасинском районе пожар в калтасинском районе
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