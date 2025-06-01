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В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги

В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги

00:57, 01 июн 2025

В воскресенье в селе Сабанаково Мечетлинского района Башкирии произошел пожар в частном доме. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Огонь охватил жилое строение с деревянной верандой на площади 60 квадратных метров. Спасательные подразделения МЧС совместно с добровольцами потушили возгорание.

При разборе завалов в комнате обнаружили тело 44-летнего мужчины. Женщина 37 лет госпитализирована с ожогами пятой части тела.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственная группа.

Ранее в Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб человек. Бревенчатый дом и баня сгорели дотла, тело обнаружили при разборе завалов.

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В Башкирии женщина погибла после пожара в квартире

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия в мечетлинском районе пожар в Мечетлинском районе
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