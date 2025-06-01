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В Башкирии автомобиль с рыбаком рухнул в реку с обрыва

В Башкирии автомобиль с рыбаком рухнул в реку с обрыва

11:45, 01 июн 2025

В Гафурийском районе Башкирии произошло ДТП — легковой автомобиль упал в водоём, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился возле села Табынское, где ВАЗ-2112 сорвался с крутого берега в реку Белая. По информации свидетелей, двое автомобилистов ехали домой после рыбалки, когда одна машина исчезла из поля зрения. Оказалось, транспортное средство скатилось в воду.

С помощью трактора автомобиль извлекли на берег, где обнаружили тело 29-летнего мужчины. Пострадавший находился в салоне без спутников.

Следственные органы устанавливают причины и детали произошедшего.

Ранее 22-летний водитель погиб в ДТП в Гафурийском районе Башкирии. Автомобиль съехал в кювет, пассажиры в больнице.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия в гафурийском районе дтп в Гафурийском районе смерть в Башкирии
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