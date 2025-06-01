Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии мужчина погиб от ожогов после воспламенения газа

В Башкирии мужчина погиб от ожогов после воспламенения газа

13:26, 01 июн 2025

В Стерлитамакском районе Башкирии скончался 62-летний житель, получивший травмы при воспламении газа в колодце. Несчастный случай произошел 30 мая в садовом товариществе "Майский", сообщает МЧС республики.

Во время проведения работ в газоопасной зоне внезапно произошла вспышка - пламя охватило одежду пенсионера. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в отделение реанимации с тяжелейшими ожогами третьей степени на 70% поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь не удалось.

Ранее в Стерлитамакском районе 31-летний механик погиб при демонтаже колеса комбайна. Гострудинспекция начала расследование соблюдения техники безопасности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона

Читайте также:

Два человека утонули на водоемах Башкирии накануне купального сезона
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе несчастный случай
Читайте также

Сельхозтехника убила механизатора в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Сельхозтехника убила механизатора в Башкирии
В Башкирии скончался 43-летний мужчина, получивший ожоги при пожаре
Происшествия в Башкирии
В Башкирии скончался 43-летний мужчина, получивший ожоги при пожаре
В Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший
Происшествия в Башкирии
В Башкирии дотла сгорел дом, есть пострадавший
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен