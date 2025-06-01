В Башкирии мужчина погиб от ожогов после воспламенения газа

13:26, 01 июн 2025

В Стерлитамакском районе Башкирии скончался 62-летний житель, получивший травмы при воспламении газа в колодце. Несчастный случай произошел 30 мая в садовом товариществе "Майский", сообщает МЧС республики.

Во время проведения работ в газоопасной зоне внезапно произошла вспышка - пламя охватило одежду пенсионера. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в отделение реанимации с тяжелейшими ожогами третьей степени на 70% поверхности тела. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь не удалось.

Ранее в Стерлитамакском районе 31-летний механик погиб при демонтаже колеса комбайна. Гострудинспекция начала расследование соблюдения техники безопасности.

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Автор: Семен Подгорный