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В Башкирии BMW врезался в грузовик: погиб водитель, пострадали дети

В Башкирии BMW врезался в грузовик: погиб водитель, пострадали дети

09:17, 02 июн 2025

Смертельная авария произошла вечером 1 июня в Дюртюлинском районе Башкортостана на 97-м километре трассы Р-240. Об этом сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

47-летний мужчина за рулем BMW 520i выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество грузовому автомобилю JAC. Произошло столкновение, в результате которого водитель легкового транспорта погиб до приезда медицинской бригады.

В салоне также ехали 42-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних — 8 и 6 лет. Все трое пострадавших доставлены в больницу.

Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия, назначен комплекс экспертных исследований.

Ранее 63-летний водитель «Даф» врезался в стоящие грузовики на М-7 в Дюртюлинском районе. Для извлечения пострадавших спасатели применили спецоборудование

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе дтп в Дюртюлинском районе
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