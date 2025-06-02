В Башкирии две женщины пострадали от взрыва газового баллона в бане

10:26, 02 июн 2025

В деревне Новоабзаково Благоварского района произошла авария с газовым оборудованием, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в банном помещении, где произошла разгерметизация газового баллона. Двух пострадавших женщин 38 и 42 лет экстренно транспортировали в ожоговое отделение 18-й больницы Уфы.

Медики диагностировали у пациенток множественные ожоги первой, второй и третьей степеней. Площадь поражения кожных покровов составила от 30 до 70 процентов тела - пострадали голова, корпус, конечности. Зафиксированы также повреждения дыхательных путей и критическое состояние от болевого шока.

Ранее в Благоварском районе семья с четырьмя детьми лишилась дома из-за пожара. Все члены семьи выжили, причины возгорания выясняются.

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Автор: Семен Подгорный