3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
14:05, 02 июн 2025
В Башкирии малыш упал с балкона многоэтажного дома и остался жив.
Происшествие случилось в городе Салавате. Ребёнка экстренно доставили в местную больницу с серьёзными повреждениями головы и телесными травмами.
Для транспортировки пострадавшего в столицу региона задействовали медицинский вертолёт. Специалисты провели дистанционную консультацию с врачами федерального центра. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин подтвердил факт инцидента.
На утро 2 июня медики характеризуют самочувствие мальчика как стабильно тяжёлое, но угрожающее жизни состояние миновало.
Ранее мы писали о том, что в Салавате будут судить 21-летнего наркокурьера, который за короткое время оборудовал десятки закладок с синтетикой. Парень частично признал вину при задержании.
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