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3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате

3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате

14:05, 02 июн 2025

В Башкирии малыш упал с балкона многоэтажного дома и остался жив.

Происшествие случилось в городе Салавате. Ребёнка экстренно доставили в местную больницу с серьёзными повреждениями головы и телесными травмами.

Для транспортировки пострадавшего в столицу региона задействовали медицинский вертолёт. Специалисты провели дистанционную консультацию с врачами федерального центра. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин подтвердил факт инцидента.

На утро 2 июня медики характеризуют самочувствие мальчика как стабильно тяжёлое, но угрожающее жизни состояние миновало.

Ранее мы писали о том, что в Салавате будут судить 21-летнего наркокурьера, который за короткое время оборудовал десятки закладок с синтетикой. Парень частично признал вину при задержании.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате несчастный случай
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