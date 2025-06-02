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Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой

Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой

14:26, 02 июн 2025

В Дюртюлинском районе Башкирии обнаружили труп 32-летнего мужчины, пропавшего накануне во время плавания в реке Белой. Об этом сообщил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился вечером 1 июня. Поисковые работы завершились утром 2 июня - тело погибшего было найдено спасательными службами. Детали происшествия устанавливаются.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности на водоемах: использовать только оборудованные пляжи, не входить в воду после употребления алкоголя и избегать одиночного купания.

Ранее в Башкортостане за выходные утонули два человека — женщина в реке Усень и мужчина 58 лет в Белой. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе смерть на воде
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