В Башкирии жена ранила мужа ножом из-за подозрений в измене

21:25, 02 июн 2025

В Мелеузовском районе республики полицейские арестовали женщину по подозрению в нанесении серьезных телесных повреждений супругу. 28-летний пострадавший госпитализирован с глубоким ранением груди от холодного оружия, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел во время употребления спиртного между безработными супругами. Женщина обвинила партнера в супружеской неверности, что спровоцировало ссору. В момент гнева она схватила столовый нож и нанесла удар в грудную клетку мужчины.

Подозреваемая полностью признала свою причастность к преступлению. Следственными органами инициировано уголовное производство, ведется детальное расследование обстоятельств происшествия.

Ранее в Мелеузовском районе рабочий погиб при падении с 30-метровой высоты во время ремонта бункера. Плита не выдержала нагрузки и обрушилась вместе с мужчиной внутрь резервуара.

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Автор: Семен Подгорный