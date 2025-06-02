Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Юный мотогонщик из Башкирии попал в реанимацию с тяжелыми травмами

Юный мотогонщик из Башкирии попал в реанимацию с тяжелыми травмами

21:36, 02 июн 2025

В Башкирии девятилетний участник соревнований по мотокроссу получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Ахматуллин в социальных сетях.

Ребенка доставили в республиканскую детскую клиническую больницу с множественными внутренними разрывами. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, медики характеризуют его состояние как тяжелое.

В Салавате ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил. Мальчика доставили в Уфу на вертолете, его состояние стабильно тяжелое.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии две женщины пострадали от взрыва газового баллона в бане

Читайте также:

В Башкирии две женщины пострадали от взрыва газового баллона в бане
Автор: Семен Подгорный
Теги: несчастный случай
Читайте также

3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
Происшествия в Башкирии
3-летний ребёнок выжил после падения с пятого этажа в башкирском Салавате
Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе
Происшествия в Башкирии
Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе
13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе
Происшествия в Башкирии
13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен