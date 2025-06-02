Юный мотогонщик из Башкирии попал в реанимацию с тяжелыми травмами
21:36, 02 июн 2025
В Башкирии девятилетний участник соревнований по мотокроссу получил серьезные повреждения и был экстренно госпитализирован. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Ахматуллин в социальных сетях.
Ребенка доставили в республиканскую детскую клиническую больницу с множественными внутренними разрывами. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации, медики характеризуют его состояние как тяжелое.
В Салавате ребенок упал с балкона многоэтажки и выжил. Мальчика доставили в Уфу на вертолете, его состояние стабильно тяжелое.
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Автор: Семен Подгорный
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