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В Башкирии семья попала в череду несчастий в День защиты детей

В Башкирии семья попала в череду несчастий в День защиты детей

22:03, 02 июн 2025

В башкирском селе Иглино произошел ряд трагических событий, в который попала семья. 1 июня шестилетняя девочка получила серьезные травмы под колесами грузового автомобиля, а ее отец с младшей сестрой попали в дорожную аварию, направляясь в больницу. Об инциденте сообщает издание «КП-Уфа».

Происшествие случилось в День защиты детей во второй половине дня. Шестилетняя Диана находилась рядом с домом, где играла с тремя другими детьми. Во время игры девочка неожиданно выбежала на проезжую часть прямо перед движущимся грузовиком марки Baw.

Двадцатисемилетний водитель транспортного средства заметил ребенка в критический момент и предпринял попытку экстренного маневра, однако избежать столкновения не удалось. Автомобиль сначала зацепил девочку боковой частью, после чего она попала под правое колесо. Получив травмы, ребенок громко кричал от боли, а другие дети, ставшие свидетелями происшествия, отступили назад в состоянии шока.

Тридцатилетняя Венера, мать пострадавшей, самостоятельно доставила дочь в местную больницу. После оказания неотложной помощи девочку направили машиной скорой медицинской помощи в семнадцатую больницу Уфы. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Трагические события на этом не завершились. В момент аварии с Дианой ее отец, тридцатидвухлетний Ильвир, находился в деревне Месягутово у родственников вместе с пятилетней дочерью Эрикой. Получив сообщение о случившемся, мужчина тут же собрался в путь к старшей дочери, взяв с собой младшего ребенка. Семья отправилась в столицу республики на автомобиле Lada Granta по маршруту протяженностью свыше двухсот километров через территорию Челябинской области.

Большую часть пути отец с дочерью преодолели благополучно, однако на федеральной трассе М-5 вблизи города Аша произошло второе трагическое событие. Согласно информации Госавтоинспекции Челябинской области, Ильвир решился на обгон в разрешенном месте, но в результате маневра столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

В результате дорожной аварии и отец, и младшая дочь получили серьезные травмы. Пострадавших доставили в ашинскую больницу для оказания помощи. Спустя несколько часов было принято решение о транспортировке пятилетней девочки каретой скорой помощи в ту же больницу Уфы, где проходит лечение ее старшая сестра.

По информации издания «КП-Уфа», шестилетняя Диана в текущем году должна была пойти в 1 класс. Сейчас рядом с ней в больнице постоянно находится мать Венера. Семья характеризуется как благополучная: родители воспитывают двух детей и ожидают рождения третьего ребенка, мать должна была в ближайшее время уйти в декретный отпуск.

Соседка семьи Анастасия рассказала о характере пострадавших: семья отличается спокойным нравом, супруги отзывчивы и состоят в длительном браке. Дети хорошо воспитаны.

В социальных сетях пользователи разделились во мнениях относительно причин произошедшего. Часть комментаторов возлагает ответственность на водителя грузового транспорта, другие критикуют родителей за недостаточный контроль за детьми. Высказываются мнения о необходимости постоянного наблюдения за малышами и снижения скорости транспортных средств в жилых районах при виде играющих детей.

Некоторые пользователи предположили, что дети могли участвовать в рискованной игре, связанной с перебеганием дороги перед автомобилями. Однако соседка семьи опровергла подобные предположения, подчеркнув воспитанность девочки и ее осторожное поведение, не соответствующее подобным опасным развлечениям.

Жители Иглинского района организовали сбор материальной помощи для пострадавшей семьи. Врачи продолжают бороться за жизнь и здоровье всех пострадавших членов семьи.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе дтп в иглинском районе
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