Житель Башкирии убил коллегу кочергой после пьяной ссоры – его череп нашла собака
14:06, 03 июн 2025
В Уфе задержали мужчину по подозрению в убийстве коллеги. Об этом сообщили в Следственном комитете и МВД по Башкирии.
56-летний бывший охранник арестован за преступление, совершенное в октябре 2024 года. Подозреваемый проживал в садовом домике на севере столицы республики вместе с 61-летним приезжим из Свердловской области. Оба трудились в охранном агентстве.
Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Житель Кигинского района нанес удар кочергой по голове своему товарищу. Пострадавший покинул жилище и направился в лес, где скончался от полученных травм.
Останки погибшего обнаружили только в декабре. Домашний питомец принес хозяину человеческий череп. Личность жертвы установили по найденным при останках документам и форменному шеврону.
Подозреваемый полностью признал вину в содеянном. В ходе следственных мероприятий и экспертиз причастность мужчины к убийству была доказана. Сейчас он содержится под стражей.
Ранее Орджоникидзевский суд Уфы арестовал 43-летнего мужчину по делу о жестоком убийстве собутыльника, чьи останки он хранил дома.
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