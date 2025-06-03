Шестилетняя девочка из Башкирии пошла на поправку после ДТП с грузовиком

15:57, 03 июн 2025

Состояние 6-летней жительницы села Иглино, которая 1 июня попала под колеса грузовика на улице Красноярской, улучшилось. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава Башкирии.

Ребенка перевели из реанимационного отделения в обычную палату 17-й больницы. Медики характеризуют текущее состояние маленькой пациентки как стабильное средней степени тяжести.

Водитель грузового транспорта поделился подробностями произошедшего с телеграм-каналом «Честно говоря». По его словам, он заметил пробегавших девочек только боковым зрением. После происшествия мужчина остановился, подбежал к пострадавшей и поднял ее на руки. Затем прибежала мать ребенка и забрала дочь. Сейчас водитель не работает, поддерживает связь с семьей девочки, оказывает посильную помощь и неоднократно навещал ребенка в больнице.

Беременная мать доставила дочь в районную больницу, где ей провели обследование и оказали неотложную медицинскую помощь. Затем машина скорой помощи транспортировала девочку в уфимскую клинику. Ранее состояние ребенка оценивалось как стабильно тяжелое.

Параллельно в другом медучреждении проходят лечение отец пострадавшей и ее старшая сестра. Узнав о случившемся, мужчина со старшей дочерью поспешил домой, но на 1568 километре трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе попал в аварию. При обгоне на разрешенном участке его «Лада Гранта» столкнулась с «КамАЗом». Оба пассажира легкового автомобиля получили травмы и госпитализированы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео