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В Башкирии полицейские открыли стрельбу по колесам авто пьяного водителя

В Башкирии полицейские открыли стрельбу по колесам авто пьяного водителя

22:46, 03 июн 2025

В Башкортостане автоинспекторы использовали табельное оружие для задержания нетрезвого автомобилиста. Об инциденте сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

События развернулись в селе Ермекеево, где местные жители заметили неадекватное поведение водителя Honda Civic и передали информацию в дорожную полицию. Экипаж ДПС обнаружил транспортное средство на улице Советской.

Автомобилист проигнорировал сигналы остановки и начал уходить от преследования. Патрульная машина с включенной световой и звуковой сигнализацией направилась за нарушителем. Беглец продолжал набирать скорость, грубо нарушая ПДД.

Поскольку действия лихача представляли серьезную опасность для окружающих участников движения, автоинспекторы решили воспользоваться служебным оружием.

Первоначально прозвучал предупредительный выстрел в воздух, однако это не возымело действия. Тогда полицейские начали стрелять по покрышкам автомобиля. В результате обстрела пострадавших не было, но машина лишилась возможности продолжать путь.

Задержанным оказался двадцатичетырехлетний житель района, который попытался скрыться бегством, но был пойман. Молодой человек, у которого не оказалось водительских прав, отказался проходить медицинское освидетельствование. Против него оформили четыре административных дела, Honda отправили на штрафстоянку.

Ранее ночной пожар в Ермекеевском районе унёс жизни двух человек - пожилой женщины и её сына. Прокуратура взяла расследование обстоятельств трагедии под контроль.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ермекеевский район происшествия в Ермекеевском районе погоня
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