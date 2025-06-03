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В Башкирии семья устроила самосуд над 18-летним парнем из-за поломанного скутера

В Башкирии семья устроила самосуд над 18-летним парнем из-за поломанного скутера

22:55, 03 июн 2025

В Стерлитамаке произошла жестокая расправа над совершеннолетним юношей из-за сломанного скутера. Об инциденте сообщил защитник Дмитрий Черкасов.

Восемнадцатилетний житель города пострадал от нападения группы людей, среди которых была мать его товарища. Конфликт возник после того, как молодой человек повредил скутер приятеля. Пострадавший выразил готовность возместить материальный ущерб, владелец техники дал согласие на урегулирование вопроса мирным путем. Однако родительница решила наказать виновника по-своему. Женщина привлекла к делу отчима сына и двух знакомых, после чего группа жестоко избила подростка деревянными предметами.

Представители республиканского МВД официально подтвердили факт нападения на юношу. Пострадавшему назначена медэкспертиза, результаты которой определят дальнейшие процессуальные шаги.

Ранее в Стерлитамаке 15-летний подросток чуть не утонул при попытке переплыть реку Ашкадар, друзья спасли его, пострадавший в больнице.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке драка
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