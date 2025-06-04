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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Башкирии

10:49, 04 июн 2025

В деревне Чувашский Нагадак Аургазинского района Башкирии произошел смертельный пожар. О трагедии сообщила пресс-служба МЧС по республике.

Возгорание началось в бревенчатом жилом доме незадолго до полуночи. На место выехали спасатели МЧС, к тушению подключились добровольные пожарные и жители населенного пункта. Совместными действиями огонь оперативно потушили.

Во время разбора завалов огнеборцы обнаружили тело 66-летнего хозяина дома. Мужчина находился на полу рядом с диваном. Спасти его не удалось.

Дознаватель МЧС начал проверку обстоятельств происшествия. Предварительная версия – неосторожное обращение с сигаретами. Место трагедии осматривает следственно-оперативная группа.

Ранее в Аургазинском районе Башкирии погиб 45-летний механизатор во время полевых работ. Сельхозтехника наехала на работника, нанеся смертельные травмы.

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В Башкирии при пожаре в доме погиб мужчина, женщина получила ожоги

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия в Аургазинском районе пожар в Аургазинском районе
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