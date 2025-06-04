Мать забрала из приюта в Башкирии трехлетнего сына после избиения подростком

18:45, 04 июн 2025

В Башкирии 24-летняя женщина забрала домой трехлетнего сына, пострадавшего от действий несовершеннолетнего в социальном приюте. Об этом министерство труда и социальной защиты населения республики сообщило изданию ГорОбзор.ру.

У молодой матери на попечении находятся трое малолетних детей - пятилетняя девочка, трехлетний и полуторагодовалый мальчики. В настоящий момент женщина ожидает четвертого ребенка. 24 февраля двое детей были помещены в учреждение Чекмагушевского района, третий попал в специализированный дом ребенка в столице республики.

В ведомстве уточнили, что семейство получает социальное сопровождение службы семьи Бирска. В скором времени планируется возвращение пятилетней дочери из чекмагушевского учреждения.

15-летнего воспитанника, нанесшего удары малышу, также заберет родительница после завершения трудовой вахты.

Ситуация получила огласку после публикации видеоматериала в социальных сетях, где зафиксировано, как подросток наносит удары руками и ногами маленькому ребенку. Следственные органы СК России по Башкортостану возбудили уголовное производство по статье о халатности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео