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В Башкирии водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком

В Башкирии водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком

18:58, 04 июн 2025

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием мопеда и фургона. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.

Авария случилась в среду днем на 32-м километре трассы Аскарово — Халилово. 28-летний мопедист выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Hyundai, которым управлял 44-летний водитель.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Водитель фургона остался невредим. По данному факту проводится проверка.

Ранее на 256-м километре трассы в Абзелиловском районе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Госпитализированы водители и пассажир Ford.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе дтп в Абзелиловском районе
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