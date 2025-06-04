В Башкирии водитель мопеда погиб в ДТП с грузовиком
18:58, 04 июн 2025
В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием мопеда и фургона. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.
Авария случилась в среду днем на 32-м километре трассы Аскарово — Халилово. 28-летний мопедист выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Hyundai, которым управлял 44-летний водитель.
От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Водитель фургона остался невредим. По данному факту проводится проверка.
Ранее на 256-м километре трассы в Абзелиловском районе произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Госпитализированы водители и пассажир Ford.
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