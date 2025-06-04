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Уфимский воришка попался на краже продуктов

Уфимский воришка попался на краже продуктов

19:06, 04 июн 2025

В Уфе полиция арестовала 22-летнего местного жителя, который промышлял кражами в продовольственных точках Кировского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкортостана.

Молодой человек выбирал момент, когда сотрудники торговых точек были заняты, и присваивал товары. Преступник регулярно посещал одинаковые торговые точки, воруя съестные припасы. Украденные продукты он реализовывал посторонним людям со значительной скидкой.

Стражи порядка вычислили нарушителя благодаря детальному анализу видеозаписей систем безопасности торговых помещений. Оперативники из девятого отделения полиции УМВД по Уфе провели розыскные мероприятия и арестовали фигуранта.

На данный момент следствие связывает задержанного с тремя эпизодами воровства. По каждому инциденту заведены уголовные производства. Расследование продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия кража
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