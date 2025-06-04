В Башкирии похоронили сотрудников туберкулезного центра, погибших в ДТП

19:11, 04 июн 2025

В столице Башкирии состоялись похороны медицинских работников, которые скончались в результате дорожно-транспортного происшествия на Сипайловском спуске 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Авария случилась, когда УАЗ с двумя сотрудниками Республиканского фтизиопульмонологического центра врезался в автобус и опрокинулся. За рулем находился водитель, рядом ехал работник столовой учреждения. Они направлялись из больницы в пищеблок после того, как развезли ужин больным туберкулезом.

Траурную церемонию прощания с работником кухни посетил глава ведомства Айрат Рахматуллин. Его захоронили в деревне Красный Яр, а шофера - в селе Курятмасово.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба минздрава РБ