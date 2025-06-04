Водитель КамАЗа разбился насмерть в Башкирии

19:18, 04 июн 2025

В Нуримановском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля КамАЗ. Об этом сообщило управление ГИБДД по республике.

ДТП случилось на 78-м километре автодороги Иглино — Красная Горка. 28-летний житель Уфимского района, управлявший самосвалом КамАЗ, не справился с управлением и на спуске врезался в дорожное ограждение.

Удар был настолько сильным, что водитель и находившийся с ним пассажир были выброшены из кабины машины. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков, его спутник доставлен в больницу.

На месте трагедии ведет работу следственно-оперативная группа.

Ранее в Нуримановском районе водитель, угнавший машину и устроивший смертельное ДТП с тремя жертвами, отправлен на принудительное лечение. Суд признал 38-летнего мужчину невменяемым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ