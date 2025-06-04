Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Водитель КамАЗа разбился насмерть в Башкирии

Водитель КамАЗа разбился насмерть в Башкирии

19:18, 04 июн 2025

В Нуримановском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля КамАЗ. Об этом сообщило управление ГИБДД по республике.

ДТП случилось на 78-м километре автодороги Иглино — Красная Горка. 28-летний житель Уфимского района, управлявший самосвалом КамАЗ, не справился с управлением и на спуске врезался в дорожное ограждение.

Удар был настолько сильным, что водитель и находившийся с ним пассажир были выброшены из кабины машины. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков, его спутник доставлен в больницу.

На месте трагедии ведет работу следственно-оперативная группа.

Ранее в Нуримановском районе водитель, угнавший машину и устроивший смертельное ДТП с тремя жертвами, отправлен на принудительное лечение. Суд признал 38-летнего мужчину невменяемым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии похоронили сотрудников туберкулезного центра, погибших в ДТП

Читайте также:

В Башкирии похоронили сотрудников туберкулезного центра, погибших в ДТП
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе дтп в нуримановском районе
Читайте также

В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в опору ЛЭП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель мопеда погиб, врезавшись в опору ЛЭП
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии в аварии погиб мотоциклист
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель грузовика погиб при столкновении с МАЗом на трассе в Башкирии
78-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб после столкновения с КАМАЗом под Уфой
Происшествия в Башкирии
78-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб после столкновения с КАМАЗом под Уфой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен