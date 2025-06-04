В Уфе вора поймали по отпечаткам пальцев на упаковке от чипсов

19:28, 04 июн 2025

Транспортная полиция республиканской столицы раскрыла кражу благодаря следам, оставленным злоумышленником на мусоре. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел его мобильным устройством и похитил денежные средства. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Уфа.

Пострадавший рассказал полицейским, что ночью ожидал прибытия поезда в кафе на третьем этаже вокзала. Там он познакомился с человеком, который представился жителем Бурзянского района. После непродолжительного общения за кофе мужчины переместились в зал ожидания. В определенный момент заявитель попросил нового знакомого приобрести пиво в магазине, передав ему смартфон для оплаты через QR-код и сообщив пароль от банковского приложения.

Однако спутник не вернулся. Обратившись в банк, потерпевший узнал о том, что от его имени был получен кредит в размере 330 тысяч рублей. Деньги сначала зачислились на его счет, а после были переведены на посторонний.

Изучив видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники транспортной полиции обнаружили, что подозреваемый выбросил в мусорную корзину пустую упаковку от чипсов, находясь в кафе с жертвой. Оперативники изъяли пакет для экспертизы. Криминалисты обнаружили на нем отпечатки пальцев подозреваемого.

Преступником оказался 52-летний житель республики, имеющий судимости. Он недавно освободился из исправительного учреждения, где провел в общей сложности 23 года за различные правонарушения.

Задержанный признался в содеянном. Он оформил займ, а затем попросил случайных людей обналичить средства, переводя им деньги. Мужчине предъявлено обвинение по статье о краже. Также установлена его причастность к ранее совершенной в аэропорту Уфы краже верхней одежды.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО