Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе вора поймали по отпечаткам пальцев на упаковке от чипсов

В Уфе вора поймали по отпечаткам пальцев на упаковке от чипсов

19:28, 04 июн 2025

Транспортная полиция республиканской столицы раскрыла кражу благодаря следам, оставленным злоумышленником на мусоре. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел его мобильным устройством и похитил денежные средства. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Уфа.

Пострадавший рассказал полицейским, что ночью ожидал прибытия поезда в кафе на третьем этаже вокзала. Там он познакомился с человеком, который представился жителем Бурзянского района. После непродолжительного общения за кофе мужчины переместились в зал ожидания. В определенный момент заявитель попросил нового знакомого приобрести пиво в магазине, передав ему смартфон для оплаты через QR-код и сообщив пароль от банковского приложения.

Однако спутник не вернулся. Обратившись в банк, потерпевший узнал о том, что от его имени был получен кредит в размере 330 тысяч рублей. Деньги сначала зачислились на его счет, а после были переведены на посторонний.

Изучив видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники транспортной полиции обнаружили, что подозреваемый выбросил в мусорную корзину пустую упаковку от чипсов, находясь в кафе с жертвой. Оперативники изъяли пакет для экспертизы. Криминалисты обнаружили на нем отпечатки пальцев подозреваемого.

Преступником оказался 52-летний житель республики, имеющий судимости. Он недавно освободился из исправительного учреждения, где провел в общей сложности 23 года за различные правонарушения.

Задержанный признался в содеянном. Он оформил займ, а затем попросил случайных людей обналичить средства, переводя им деньги. Мужчине предъявлено обвинение по статье о краже. Также установлена его причастность к ранее совершенной в аэропорту Уфы краже верхней одежды.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимский воришка попался на краже продуктов

Читайте также:

Уфимский воришка попался на краже продуктов
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба УТ МВД России по ПФО
Теги: Уфа происшествия Уфа кража в Уфе кража
Читайте также

Пьяные подруги устроили дебош на вокзале в Уфе
Происшествия в Башкирии
Пьяные подруги устроили дебош на вокзале в Уфе
В Татарстане задержан подозреваемый, надругавшийся над студенткой из Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Татарстане задержан подозреваемый, надругавшийся над студенткой из Башкирии
«Похитили вербовщики»: пропавшего при странных обстоятельствах 45-летнего мужчину нашли в Башкирии
Происшествия в Башкирии
«Похитили вербовщики»: пропавшего при странных обстоятельствах 45-летнего мужчину нашли в Башкирии
В Уфе арестован грабитель, напавший на магазин и ранивший продавца
Происшествия в Башкирии
В Уфе арестован грабитель, напавший на магазин и ранивший продавца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен