Двоих жительниц Уфы будут судить за помощь в сокрытии убийства

19:47, 04 июн 2025

В Уфе будут судить двух жительниц, которые содействовали приятелю в сокрытии преступления. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Башкортостана.

Преступление произошло в феврале 2024 года. По материалам расследования, во время алкогольного застолья женщины наблюдали, как их товарищ совершил убийство мужчины. Вместо обращения в правоохранительные органы они решили оказать помощь преступнику и скрыть содеянное.

Очевидицы происшествия вместе с убийцей обернули тело покойного простынями, перенесли его из жилого помещения в хозяйственную постройку и бросили в подвал, засыпав различными предметами. Затем они вернулись в дом и смыли кровавые пятна с поверхностей пола и стен.

Обвиняемые полностью признали свою причастность к произошедшему. В ближайшее время их дело поступит на рассмотрение суда.

Судебный процесс по делу самого убийцы продолжается.

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Автор: Семен Подгорный