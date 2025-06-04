Двоих жительниц Уфы будут судить за помощь в сокрытии убийства
19:47, 04 июн 2025
В Уфе будут судить двух жительниц, которые содействовали приятелю в сокрытии преступления. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Башкортостана.
Преступление произошло в феврале 2024 года. По материалам расследования, во время алкогольного застолья женщины наблюдали, как их товарищ совершил убийство мужчины. Вместо обращения в правоохранительные органы они решили оказать помощь преступнику и скрыть содеянное.
Очевидицы происшествия вместе с убийцей обернули тело покойного простынями, перенесли его из жилого помещения в хозяйственную постройку и бросили в подвал, засыпав различными предметами. Затем они вернулись в дом и смыли кровавые пятна с поверхностей пола и стен.
Обвиняемые полностью признали свою причастность к произошедшему. В ближайшее время их дело поступит на рассмотрение суда.
Судебный процесс по делу самого убийцы продолжается.
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