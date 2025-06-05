В Башкирии подросток погиб от ожогов в загоревшейся машине

11:46, 05 июн 2025

В деревне Бишевлярово Салаватского района Башкирии произошла трагедия с двумя несовершеннолетними. МЧС сообщает о случившемся инциденте.

4 июня двое школьников — 15 и 13 лет — пострадали от огня, находясь в автомобиле ВАЗ-2107 на частной территории. Экстренные службы не привлекались к тушению.

Пострадавших немедленно госпитализировали в реанимационное отделение. Старший мальчик получил критические повреждения — ожоги покрывали 80% поверхности тела. Медики ввели его в искусственную кому, однако 5 июня утром спасти жизнь не удалось.

Младший подросток остается в стационаре с ожогами 50% тела. Состояние ребенка тяжелое, медперсонал продолжает интенсивную терапию.

Дознаватели МЧС ведут работу по установлению точных причин возгорания и всех деталей происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ