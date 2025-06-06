Мужчина утонул в реке Ашкадар в Башкирии

11:59, 06 июн 2025

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан произошел несчастный случай на воде. Утром в реке Ашкадар обнаружили тело погибшего мужчины.

По данным главного управления МЧС России по республике, информация о случившемся поступила утром. Тело всплыло в пятидесяти метрах от береговой линии.

К месту происшествия выехали сотрудники управления гражданской защиты города Стерлитамака. Специалисты ведомства извлекла погибшего из водоема. В данный момент компетентные органы работают над установлением личности утонувшего.

На территории происшествия ведется комплекс следственных действий.

Ранее житель Стерлитамакского района погиб от ожогов 70% тела после воспламенения газа в колодце. Несчастный случай произошел во время работ в садоводстве в конце мая.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ