Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Мужчина утонул в реке Ашкадар в Башкирии

Мужчина утонул в реке Ашкадар в Башкирии

11:59, 06 июн 2025

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан произошел несчастный случай на воде. Утром в реке Ашкадар обнаружили тело погибшего мужчины.

По данным главного управления МЧС России по республике, информация о случившемся поступила утром. Тело всплыло в пятидесяти метрах от береговой линии.

К месту происшествия выехали сотрудники управления гражданской защиты города Стерлитамака. Специалисты ведомства извлекла погибшего из водоема. В данный момент компетентные органы работают над установлением личности утонувшего.

На территории происшествия ведется комплекс следственных действий.

Ранее житель Стерлитамакского района погиб от ожогов 70% тела после воспламенения газа в колодце. Несчастный случай произошел во время работ в садоводстве в конце мая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой

Читайте также:

Пловца из Башкирии нашли мертвым в реке Белой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе смерть на воде
Читайте также

В Башкирии из реки достали тело 48-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из реки достали тело 48-летнего мужчины
Школьник чуть не утонул, пытаясь переплыть реку в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Школьник чуть не утонул, пытаясь переплыть реку в Башкирии
В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело
В Уфе обнаружили мертвым мальчика, которого на глубине реки унесло течение
Происшествия в Башкирии
В Уфе обнаружили мертвым мальчика, которого на глубине реки унесло течение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен