Подросток погиб в ДТП с мотоциклами в Башкирии

12:29, 07 июн 2025

В ночь на 7 июня в Татышлинском районе Башкирии произошла авария с участием мопеда и питбайка, в результате которой один несовершеннолетний погиб, а другой получил серьезные травмы. Об инциденте сообщил руководитель местной администрации Фанур Шайхисламов.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на подъезде к селу Новокайпаново. Управляли обоими мототранспортными средствами лица, не достигшие совершеннолетия. Четырнадцатилетний мальчик скончался непосредственно на месте аварии. Его шестнадцатилетний товарищ получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Глава администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка, назвав случившееся невосполнимой потерей.

Напомним, что недавно республиканская Госавтоинспекция запустила профилактическую кампанию «Не рули, малай», направленную на выявление фактов управления автотранспортом несовершеннолетними.

Ранее в Татышлинском районе столкнулись грузовик "Шахман" и "Кио Рио". Два человека госпитализированы, ГИБДД выясняет причины аварии на трассе Бураево – Куеда.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ