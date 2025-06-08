Полиция показала видео задержания мужчин, похитивших девушку в Башкирии

10:24, 08 июн 2025

В МВД Башкирии обнародовали кадры ареста двух подозреваемых в похищении девушки. Инцидент произошел в Благоварском районе республики, где сотрудники полиции и задержали злоумышленников.

По информации ведомства, в деле фигурируют двое мужчин в возрасте 22 и 27 лет. Их арестовали около села Языково, где автомобиль с потерпевшей находился на обочине федеральной трассы М5.

«Потерпевшая, заметив патрульный экипаж, попросила помощи у правоохранителей. Полицейские незамедлительно среагировали и арестовали двух фигурантов. 27-летнего участника, который согласно материалам дела совершил похищение, и его 22-летнего соучастника, находившегося за рулем транспортного средства», — объяснил представитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Тимур Хайбуллин.

Согласно предварительным данным, старший из подозреваемых длительное время преследовал девушку, принуждая к браку. Родственники категорически возражали против подобных отношений. В день происшествия он принудительно вывез потерпевшую в Уфу с целью транспортировки в Туймазинский район.

Ранее в деревне Новоабзаково Благоварского района при разгерметизации газового баллона в бане пострадали две женщины. Пациентки с ожогами до 70% тела госпитализированы в ожоговое отделение.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео