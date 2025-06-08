Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Полиция показала видео задержания мужчин, похитивших девушку в Башкирии

Полиция показала видео задержания мужчин, похитивших девушку в Башкирии

10:24, 08 июн 2025

В МВД Башкирии обнародовали кадры ареста двух подозреваемых в похищении девушки. Инцидент произошел в Благоварском районе республики, где сотрудники полиции и задержали злоумышленников.

По информации ведомства, в деле фигурируют двое мужчин в возрасте 22 и 27 лет. Их арестовали около села Языково, где автомобиль с потерпевшей находился на обочине федеральной трассы М5.

«Потерпевшая, заметив патрульный экипаж, попросила помощи у правоохранителей. Полицейские незамедлительно среагировали и арестовали двух фигурантов. 27-летнего участника, который согласно материалам дела совершил похищение, и его 22-летнего соучастника, находившегося за рулем транспортного средства», — объяснил представитель пресс-службы МВД по Республике Башкортостан Тимур Хайбуллин.

Согласно предварительным данным, старший из подозреваемых длительное время преследовал девушку, принуждая к браку. Родственники категорически возражали против подобных отношений. В день происшествия он принудительно вывез потерпевшую в Уфу с целью транспортировки в Туймазинский район.

Ранее в деревне Новоабзаково Благоварского района при разгерметизации газового баллона в бане пострадали две женщины. Пациентки с ожогами до 70% тела госпитализированы в ожоговое отделение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимца силой увезли в лес и избили за плохой автосервис

Читайте также:

Уфимца силой увезли в лес и избили за плохой автосервис
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Благоварский район происшествия в Благоварском районе похищение людей
Читайте также

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» в аварии погибла 22-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» в аварии погибла 22-летняя девушка
В Уфе спасли тонущих 5-летнего мальчика и 23-летнюю девушку
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасли тонущих 5-летнего мальчика и 23-летнюю девушку
В Уфе мужчины силой похитили женщину с ребёнком
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчины силой похитили женщину с ребёнком
Трупы двух мужчин были извлечены из водоемов в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Трупы двух мужчин были извлечены из водоемов в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен