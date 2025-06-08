Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Детей массово эвакуировали из опасного лагеря в Башкирии

Детей массово эвакуировали из опасного лагеря в Башкирии

12:17, 08 июн 2025

По информации ГУ МЧС по Башкортостану, экстренное закрытие детского оздоровительного учреждения произошло после внезапной инспекции спасательного ведомства. Все 168 юных отдыхающих были немедленно отправлены по месту жительства.

Проверяющие обнаружили целый букет опасных нарушений. Автоматическая сигнализация либо отсутствовала полностью, либо работала через пень-колоду. Эвакуационные маршруты не соответствовали нормативам.

Особенно инспекторов насторожила горючая облицовка на аварийных выходах. Электропроводка местами оголилась настолько, что искры могли полететь в любой момент.

Суд не стал церемониться с нарушителями. Юридическому лицу назначили административное приостановление работы на месяц. Помещения лагеря опечатали до устранения всех недочетов.

Руководство учреждения теперь должно привести территорию в порядок за свой счет. Только после повторной проверки МЧС разрешит возобновить деятельность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы

Читайте также:

В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазы
Читайте также

В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы
Образование в Башкирии
В Башкирии в детском саду нарушались гигиенические нормативы
В Уфе из школы спасатели вывели больше 500 человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе из школы спасатели вывели больше 500 человек
В Башкирии в туалете интерната найдено тело 57-летней сотрудницы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в туалете интерната найдено тело 57-летней сотрудницы
На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов
Происшествия в Башкирии
На границе Башкирии эвакуировали сотни туристов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен