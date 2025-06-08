Детей массово эвакуировали из опасного лагеря в Башкирии

12:17, 08 июн 2025

По информации ГУ МЧС по Башкортостану, экстренное закрытие детского оздоровительного учреждения произошло после внезапной инспекции спасательного ведомства. Все 168 юных отдыхающих были немедленно отправлены по месту жительства.

Проверяющие обнаружили целый букет опасных нарушений. Автоматическая сигнализация либо отсутствовала полностью, либо работала через пень-колоду. Эвакуационные маршруты не соответствовали нормативам.

Особенно инспекторов насторожила горючая облицовка на аварийных выходах. Электропроводка местами оголилась настолько, что искры могли полететь в любой момент.

Суд не стал церемониться с нарушителями. Юридическому лицу назначили административное приостановление работы на месяц. Помещения лагеря опечатали до устранения всех недочетов.

Руководство учреждения теперь должно привести территорию в порядок за свой счет. Только после повторной проверки МЧС разрешит возобновить деятельность.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ