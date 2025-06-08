В Башкирии Митсубиси утонул вместе с водителем в озере
13:03, 08 июн 2025
Жители деревни Сулу-Куак Кармаскалинского района нашли на берегу озера опрокинутый автомобиль с погибшим внутри. Об этом сообщили в МЧС республики.
Местный житель заметил перевернутую иномарку марки «Митсубиси» и вызвал спасателей. Когда бригада прибыла на место, в салоне обнаружили тело сорокалетнего мужчины.
Следователи отрабатывают версию о потере управления. Машина предположительно съехала с трассы и влетела в водоем.
На месте трагедии работает оперативная группа. Эксперты устанавливают точные обстоятельства аварии.
Ранее в Кармаскалинском районе иномарка загорелась во время движения по федеральной трассе. Причиной возгорания мог стать неправильный монтаж узлов.
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