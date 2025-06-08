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В Башкирии Митсубиси утонул вместе с водителем в озере

В Башкирии Митсубиси утонул вместе с водителем в озере

13:03, 08 июн 2025

Жители деревни Сулу-Куак Кармаскалинского района нашли на берегу озера опрокинутый автомобиль с погибшим внутри. Об этом сообщили в МЧС республики.

Местный житель заметил перевернутую иномарку марки «Митсубиси» и вызвал спасателей. Когда бригада прибыла на место, в салоне обнаружили тело сорокалетнего мужчины.

Следователи отрабатывают версию о потере управления. Машина предположительно съехала с трассы и влетела в водоем.

На месте трагедии работает оперативная группа. Эксперты устанавливают точные обстоятельства аварии.

Ранее в Кармаскалинском районе иномарка загорелась во время движения по федеральной трассе. Причиной возгорания мог стать неправильный монтаж узлов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе дтп в кармаскалинском районе смерть на воде
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