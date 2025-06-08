Школьница поранила брата ножом во время семейного конфликта

21:21, 08 июн 2025

В Иглинском районе Башкирии произошел инцидент с применением холодного оружия между родственниками. Об этом сообщили в МВД республики.

В деревне Песчано-Лобово возник конфликт между 13-летней школьницей и её 19-летним братом. Во время словесной перепалки подросток взял нож и нанес удар в область груди старшему родственнику. Раненый молодой человек самостоятельно обратился в службы спасения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи. Правоохранители начали проверку по факту происшествия.

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Автор: Семен Подгорный