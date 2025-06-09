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В Башкирии мать с младенцем пострадали при пожаре в многоэтажке

В Башкирии мать с младенцем пострадали при пожаре в многоэтажке

09:15, 09 июн 2025

В девятиэтажном доме в Белорецке вспыхнул пожар, сообщили в МЧС республики в понедельник, 9 июня. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, площадь пожара составила около 9 квадратных метров.

Двенадцать жителей покинули дом самостоятельно до прибытия спасательных служб, но часть людей оказалась заблокирована. Пожарные эвакуировали из здания 20 человек, среди них шестеро детей.

Женщина 44 лет и её шестимесячный ребёнок получили отравление дымом и были госпитализированы. Возгорание ликвидировали девять огнеборцев на трёх спецмашинах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке пожар в Белорецке
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