Водитель погиб в ДТП с опрокидыванием в реку Белая в Башкирии

09:53, 09 июн 2025

Сегодня утром в Белорецком районе Башкортостана произошла смертельная авария. Об этом сообщают сотрудники ГИБДД региона.

45-летний мужчина, находившийся за рулем «Лады Гранты», не справился с управлением на участке дороги между населенными пунктами Китайка и Шушпа. Машина съехала в кювет с левой стороны и перевернулась в реку Белая.

В результате аварии водитель скончался на месте. Пассажирка автомобиля получила травмы и была доставлена в больницу для оказания помощи.

Место происшествия обследуют инспекторы дорожной полиции совместно с представителями других спасательных служб. Точные причины гибели мужчины установит судебно-медицинское исследование.

Ранее завершились поиски 24-летнего Никиты, пропавшего 1 апреля. Молодого человека из села Сосновка Белорецкого района нашли мёртвым после месяца активных поисков волонтёров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ