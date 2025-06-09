Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии три человека оказались в больнице после лобового ДТП

В Башкирии три человека оказались в больнице после лобового ДТП

10:13, 09 июн 2025

Утром 9 июня на трассе Чишмы — Киргиз-Мияки в Давлекановском районе произошла серьезная авария. Об этом сообщают в ГИБДД республики.

 

 

На 52-м километре дороги около восьми утра столкнулись Skoda Octavia и Subaru Forester. После удара чешский автомобиль загорелся. Пострадали оба водителя и 15-летний пассажир из Skoda — все трое доставлены в больницу. Инспекторы разбираются в причинах происшествия.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Водитель погиб в ДТП с опрокидыванием в реку Белая в Башкирии

Читайте также:

Водитель погиб в ДТП с опрокидыванием в реку Белая в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия в давлекановском районе дтп в давлекановском районе
Читайте также

Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Водитель и пассажир пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии
Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пять человек пострадали в ДТП с "Газелью" и Skoda Octavia в Башкирии
В Башкирии на трассе М5 "Урал" произошла смертельная авария
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М5 "Урал" произошла смертельная авария
Три машины столкнулись на трассе М-5 в Башкирии: КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Три машины столкнулись на трассе М-5 в Башкирии: КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен