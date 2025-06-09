В Башкирии три человека оказались в больнице после лобового ДТП

10:13, 09 июн 2025

Утром 9 июня на трассе Чишмы — Киргиз-Мияки в Давлекановском районе произошла серьезная авария. Об этом сообщают в ГИБДД республики.

На 52-м километре дороги около восьми утра столкнулись Skoda Octavia и Subaru Forester. После удара чешский автомобиль загорелся. Пострадали оба водителя и 15-летний пассажир из Skoda — все трое доставлены в больницу. Инспекторы разбираются в причинах происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ