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В Башкирии детей после тяжелого ДТП эвакуировали в Уфу на вертолете

В Башкирии детей после тяжелого ДТП эвакуировали в Уфу на вертолете

15:02, 09 июн 2025

В республиканскую детскую клиническую больницу Уфы на воздушном транспорте доставили двух пострадавших в серьезной автокатастрофе, сообщили в региональном Минздраве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло первого июня в Дюртюлинском районе. Семья на автомобиле марки БМВ столкнулась с грузовым транспортным средством. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу большегрузу.

В результате столкновения 47-летний водитель BMW скончался на месте. Женщина получила травмы и была госпитализирована в местную больницу. Двое несовершеннолетних пассажиров шести и восьми лет оказались в критическом состоянии.

Медики транспортировали малолетних пострадавших в реанимационное отделение Дюртюлинской районной больницы. Детям провели диагностическое обследование головного мозга и подключили к системе принудительной вентиляции легких.

После стабилизации состояния врачи приняли решение о переводе пострадавших в специализированное медицинское учреждение столицы республики. Транспортировку осуществили медицинской авиацией под контролем реанимационной бригады.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе дтп в Дюртюлинском районе
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