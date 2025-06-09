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В Башкирии скончалась 16-летняя девушка после наезда автомобиля

В Башкирии скончалась 16-летняя девушка после наезда автомобиля

19:22, 09 июн 2025

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Инцидент случился 7 июня около половины пятого вечера на улице Октябрьской в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Водитель «Лады Приора» совершил наезд на шестнадцатилетнюю девушку, которая передвигалась на электросамокате.

После столкновения виновник происшествия покинул место аварии. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу Магнитогорска. Несмотря на усилия врачей реанимационного отделения, спасти жизнь подростка не удалось.

Следователи завели уголовное дело.

Личность нарушителя установлена — за рулем находился несовершеннолетний без прав. Следствие выясняет детали произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе дтп в Абзелиловском районе
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