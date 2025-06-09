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В Башкирии трое детей погибли при пожаре в доме

В Башкирии трое детей погибли при пожаре в доме

20:40, 09 июн 2025

В селе Старобалтачево Балтачевского района произошла страшная трагедия — в результате возгорания частного деревянного дома погибли три мальчика в возрасте 3, 9 и 16 лет. О случившемся сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя охватило жилище 9 июня. Во время ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тела несовершеннолетних. Огонь уничтожил 110 квадратных метров площади. В тушении участвовали десять спасателей и четыре единицы специальной техники.

На место выехал прокурор района Булат Валиев, который руководит действиями силовых структур и служб экстренного реагирования. Надзорный орган инициировал проверку обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что отец семейства находится в зоне СВО. Когда начался пожар, матери с 12-летним ребенком дома не оказалось. Следственные мероприятия продолжаются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Балтачевский район происшествия в Балтачевском районе пожар в Балтачевском районе пожар
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