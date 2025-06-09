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ВАЗ протаранил трамвай в центре Уфы: трое пострадавших

ВАЗ протаранил трамвай в центре Уфы: трое пострадавших

20:59, 09 июн 2025

В столице Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

ДТП случилось на транспортной развязке улицы Мингажева над проспектом Салавата Юлаева. Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с движущимся трамваем. В результате аварии пострадали три человека, ехавшие в легковушке. Пострадавшим была оказана медицинская помощь непосредственно на месте инцидента. Пассажиры и сотрудники трамвая не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняют инспекторы ГИБДД. Движение транспорта в районе аварии ограничено.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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