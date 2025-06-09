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Полиция разыскивает напавших на инвалида в Башкирии

Полиция разыскивает напавших на инвалида в Башкирии

21:05, 09 июн 2025

В Абзелиловском районе Башкортостана правоохранительные органы разыскивают злоумышленников, которые избили человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Пострадавший — 33-летний житель деревни Таштимерово. Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина находился без сопровождения близких. Неустановленные лица нанесли ему удары по различным участкам тела, после чего скрылись с места происшествия.

Родственники потерпевшего подали заявление в местное отделение полиции. Сотрудники ОМВД по Абзелиловскому району зарегистрировали обращение и начали оперативно-розыскные мероприятия.

Пострадавшему предоставили направление для проведения судебно-медицинского освидетельствования. На основании полученных результатов экспертизы будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе драка
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