Водитель Нивы погиб при столкновении с грузовиком в Башкирии
10:41, 10 июн 2025
Жесткая авария унесла жизнь 68-летнего автомобилиста в Стерлитамакском районе республики. ГИБДД Башкортостана сообщает о смертельном происшествии, случившемся днем 9 июня.
На 18-м километре дороги Стерлитамак — Красноусольский водитель Chevrolet Niva с прицепом лоб в лоб столкнулся с грузовиком марки Shacman. Столкновение случилось на встречной полосе. Тяжелый автомобиль ударил легковушку в боковую часть и протащил несколько метров по асфальту.
Мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств смертельной аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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