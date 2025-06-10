Водитель Нивы погиб при столкновении с грузовиком в Башкирии

10:41, 10 июн 2025

Жесткая авария унесла жизнь 68-летнего автомобилиста в Стерлитамакском районе республики. ГИБДД Башкортостана сообщает о смертельном происшествии, случившемся днем 9 июня.

На 18-м километре дороги Стерлитамак — Красноусольский водитель Chevrolet Niva с прицепом лоб в лоб столкнулся с грузовиком марки Shacman. Столкновение случилось на встречной полосе. Тяжелый автомобиль ударил легковушку в боковую часть и протащил несколько метров по асфальту.

Мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств смертельной аварии.

Читайте также:

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ