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Водитель Нивы погиб при столкновении с грузовиком в Башкирии

Водитель Нивы погиб при столкновении с грузовиком в Башкирии

10:41, 10 июн 2025

Жесткая авария унесла жизнь 68-летнего автомобилиста в Стерлитамакском районе республики. ГИБДД Башкортостана сообщает о смертельном происшествии, случившемся днем 9 июня.

На 18-м километре дороги Стерлитамак — Красноусольский водитель Chevrolet Niva с прицепом лоб в лоб столкнулся с грузовиком марки Shacman. Столкновение случилось на встречной полосе. Тяжелый автомобиль ударил легковушку в боковую часть и протащил несколько метров по асфальту.

Мужчина скончался на месте происшествия еще до прибытия медиков. Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств смертельной аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе дтп в стерлитамакском районе
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