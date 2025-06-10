Пожары в Башкирии забрали жизни 12 детей за полгода

15:25, 10 июн 2025

В Республике Башкортостан с января по июнь зарегистрированы критические показатели по пожарной безопасности. Об этом сообщила начальник отдела обеспечения пожарной безопасности госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Елена Зинатуллина.

За шесть месяцев текущего года в регионе случилось свыше 3500 возгораний. Стихия стала причиной гибели 117 граждан, среди которых 12 несовершеннолетних. Чиновница отметила рост количества происшествий в праздничные периоды. Главным фактором трагедий становится небрежное использование огня, включая курение.

Специалист призвала башкортостанцев строго выполнять требования безопасности в жилых домах и на дачных участках. Категорически запрещается курить в закрытых пространствах, оставлять тлеющие сигареты, не контролировать электроприборы и отопительные устройства. Особое внимание требуется уделять присмотру за детьми.

Природные пожары также представляют серьезную угрозу: зафиксированы 10 лесных возгораний и 276 случаев горения сухостоя. С середины апреля в Башкортостане введен специальный противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на применение открытого пламени и разжигание костров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ