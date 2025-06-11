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В Башкирии за два дня утонули двое взрослых

В Башкирии за два дня утонули двое взрослых

09:12, 11 июн 2025

Спасательные службы Башкортостана извлекли из водоемов тела двух человек. МЧС республики сообщает о трагических происшествиях на воде в разных районах региона.

Накануне утром в реке Инзер между населенными пунктами Гайфуллинское и Устье-Бассы обнаружено тело 32-летней женщины. Местом обнаружения стал участок напротив моста, ведущего к Казанке в Архангельском районе. По факту смерти проводятся следственные действия.

Днем ранее произошла еще одна трагедия. Вечером 9 июня поступило сообщение о том, что 48-летний мужчина нырнул в водоем рядом с селом Бекетово Ермекеевского района и исчез под водой. Пруд расположен в километре от населенного пункта, там размещены предупреждающие таблички. Сегодня водолазы подняли тело утонувшего.

Спасательная служба призывает граждан соблюдать правила безопасности: купаться только в разрешенных местах, избегать водных процедур в нетрезвом состоянии и не заходить в воду при плохой видимости.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе Ермекеевский район происшествия в Ермекеевском районе смерть на воде
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