Житель Башкирии убил знакомого из-за женщины и получил 6 лет колонии

09:23, 11 июн 2025

В Башкортостане мужчина зарезал приятеля после ссоры на почве ревности. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

Трагедия произошла в январе текущего года в Федоровском районе. Местный житель принимал дома знакомого. Во время застолья между мужчинами разгорелся конфликт из-за женщины.

Хозяин дома не смог сдержать эмоций и дважды ударил гостя ножом - в область груди и бедра. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений.

После совершенного деяния убийца невозмутимо отправился отдыхать. Наутро он обратился к соседям с просьбой вызвать медиков и правоохранителей. От сотрудников полиции мужчина ничего скрывать не стал.

Следователи Мелеузовского района собрали достаточную доказательную базу. Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Семен Подгорный