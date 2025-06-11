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Девушка пострадала при падении с зиплайна в Башкирии

Девушка пострадала при падении с зиплайна в Башкирии

09:30, 11 июн 2025

В селе Акбердино произошло ЧП на экстремальном аттракционе. Участница развлечения получила множественные травмы из-за технических неисправностей оборудования, сообщает телеграм-канал «Честный репортаж».

Во время катания на зиплайне одновременно вышли из строя ключевые элементы безопасности: повредился несущий трос, отказал тормозной блок, а система страховки не выдержала нагрузки. В результате каскада поломок девушка упала и столкнулась с металлической частью конструкции.

Пострадавшая доставлена в медучреждение с тяжелыми повреждениями: диагностирован закрытый перелом поперечного отростка со смещением костных фрагментов и глубокое ранение в области локтя.

Прокуратура Иглинского муниципального района инициировала служебную проверку происшествия. Надзорное ведомство изучит деятельность организатора на соответствие стандартам безопасности услуг. Параллельно контролируется ход доследственных мероприятий по данному эпизоду.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе несчастный случай
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